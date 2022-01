Telefonate senza risposta alle figlie: erano svenute in casa, intossicate dal monossido

VERONA - Tre ragazze a Verona hanno rischiato di morire intossicate dal monossido di carbonio. È successo la notte scorsa, 8 gennaio, in un appartamento nel centro storico dove i Vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme lanciato dai genitori che non riuscivano più a mettersi in contatto con le figlie, hanno trovato le tre ragazze prive di sensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno soccorso le tre giovani studentesse che sono state trasportate all'ospedale di Borgo Trento e al Policlinico di Borgo Roma. Le tre giovani sono tutte fuori pericolo e sono state tutte dimesse dagli ospedali.