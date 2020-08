Precipita dai bastioni in riva all'Adige: ragazza in fin di vita dopo un volo di tre metri

VERONA - Precipita dai bastioni delle Regaste San Zeno: ragazza ricoverata all'ospedale di Borgo Trento in gravissime condizioni.

Questa notte, domenica 2 agosto, poco dopo la mezzanotte una ragazza seduta

sul parapetto è caduta per tre metri nel vuoto finendo tra le sterpaglie in riva all'Adige. Immediati i soccorsi: i vigili del fuoco con due mezzi e gli operatori sanitari del 118, intervenuti con l'automedica e l'ambulanza, hanno recuperato e stabilizzato la giovane, che è stata trasportata in fin di vita all'ospedale di Borgo Trento.

Ancora ignota la dinamica dell'accaduto. Ultimo aggiornamento: 14:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA