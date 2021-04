VERONA - Una ragazza di vent'anni è stata investita poco fa da un'auto a Verona. La giovane è gravissima. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 in via Largo Perlar, davanti alla Bauli. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 con un'automedica ed un ambulanza infermierizzata, assieme alla Polizia municipale. La ragazza è stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale di Borgo Trento.