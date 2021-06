Boscaini presidente di Confindustria, Zaia: «Biglietto da visita internazionale per Veneto e Verona»

VERONA - «Voglio esprimere un sincero augurio di buon lavoro a Raffaele Boscaini che ritengo sia davvero la persona giusta a rappresentare l’imprenditoria più radicata ai valori del territorio veneto e sarà il giusto rappresentante dell’imprenditoria veronese in Confidustria. Per altro, sul fronte imprenditoriale, con la sua azione ha saputo dimostrare in questi anni di saper gestire al meglio l’impresa di famiglia. Un’azienda che, non è solo una grande realtà produttiva del settore vitivinicolo, ma è capace di rappresentare anche un biglietto da visita a livello internazionale per Verona, per il Veneto e per l’Italia nel mondo. Buon lavoro a Boscaini».

Così il Presidente della Regione, Luca Zaia, ha espresso il suo augurio per la nomina a presidente di Confindustria Verona di Boscaini, componente del consiglio di amministrazione della Masi Agricola e già, nell’ultimo quadriennio, vicepresidente di Confindustria Verona con delega all’internazionalizzazione.