Prostituzione, sigilli al centro massaggi cinese: ottantenni tra i clienti

VERONA - Un cinese di 47 anni è stato denunciato a piede libero dalla squadra mobile della Questura di Verona con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. L'uomo gestiva un centro massaggi al quale i poliziotti, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno posto i sigilli. Tra i clienti uomini dai 40 agli 80 anni. Le indagini sono durate due mesi, il centro è stato smascherato attraverso gli annunci che venivano messi su internet. Al momento del blitz c'erano cinque ragazze (4 cinesi e una nordafricana) che hanno dichiarato di guadagnare 700 euro al mese per praticare «prestazioni hot». Il proprietario, non residente in Veneto, passava ogni dieci giorni per ritirare l'incasso.

