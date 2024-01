Investimenti in criptovalute per fare la bella vita, 26mila follower sui social: promotore finanziario abusivo finisce in carcere

VERONA - I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ventisettenne veronese già sottoposto agli arresti domiciliari da diverse settimane. Questo individuo è stato accusato di promuovere e posizionare illegalmente prodotti e servizi d'investimento finanziario. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria locale e dirette dalla Procura della Repubblica scaligera, sono scaturite da numerose denunce per truffa presentate da decine di cittadini veronesi nei confronti del sospettato. A partire dal 2021, l'indagato ha utilizzato i propri profili sui social network, seguiti da oltre 26 mila followers, per autopromuovere un'immagine di grande successo nell'ambito finanziario, esibendo anche uno stile di vita elevato. Inoltre, pubblicizzava eventi e società attive nel settore degli investimenti in criptovalute.