Sbloccato dal Cipess il progetto del Filobus di Verona: 6,73 milioni di euro di contributo statale in più

VERONA - Sbloccato a Roma dal Cipess il progetto del Filobus di Verona. Nella seduta di oggi, 8 febbraio, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze e vice presidente del Comitato, Giancarlo Giorgetti, con la presenza del segretario del CIPESS, sottosegretario Alessandro Morelli, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di infrastrutture, salute, ricostruzione post sisma. Tra le infrastrutture, il Comitato ha approvato la rideterminazione del contributo statale per la realizzazione del sistema filoviario di Verona per un importo di circa 92,38 milioni di euro, in aumento di circa 6,73 milioni di euro rispetto al precedente contributo statale autorizzato dal CIPESS con delibera n. 38 del 2018, nell’ambito dei mutui già accesi e attivati e senza assegnazioni aggiuntive.

Una decisione che sblocca il progetto del Filobus già avviato a Verona. «Qualche settimana fa avevo promesso che il progetto del filobus di Verona avrebbe fatto passi avanti: oggi posso dire che la promessa è stata mantenuta. Ringrazio l’esecutivo per la concretezza e la celerità dimostrate sono dei bei segnali di efficienza e di grande attenzione riservata al Veneto, che ha delle emergenze infrastrutturali che sono state affrontate assolutamente con il piglio giusto», ha commentato il presidente della Regione, Luca Zaia.