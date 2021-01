Alice, Luna e Lorenzo: i primi nati del 2021. Il primato a una bimba venuta alla luce 29 minuti dopo la mezzanotte

VERONA - È venuta alla luce 29 minuti dopo la mezzanotte Alice, la bambina che probabilmente è la prima nata in Veneto nel 2021. La mamma l'ha messa al mondo all'Ospedale della Donna e del Bambino di Verona, nel polo di Borgo Trento. La bimba pesa 2730 e sta bene, così come la mamma, Luisa. Sempre nel veronese, all'ospedale di Peschiera del Garda, all'1:53 è nata Luna Najwa, secondogenita di mamma Giulia e del papà Luca; pesa 3810 grammi. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio alle 8:43 è venuto alla luce Lorenzo, per la gioia di mamma Giulia e papà Omar.

Ultimo aggiornamento: 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA