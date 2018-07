Prete si sposa con il suo compagno, ma per la Curia è ancora un sacerdote a tutti gli effetti

VERONA - Un sacerdote della montagna veronese si unisce in matrimonio con un compagno, in Spagna, ma per la Curia scaligera risulta ancora prete. La vicenda vede come protagonista don Giuliano Costalunga, in servizio fino a due anni fa nella piccola parrocchia di Selva di Progno, sui Monti Lessini.



Le nozze sono state celebrate in aprile alla Gran Canaria. Don Giuliano si è sposato con Pablo, un collaboratore conosciuto durante gli anni di sacerdozio. Il vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti, ha definito la vicenda «molto triste, per lui e per la nostra chiesa», ricordando che un suo predecessore aveva impedito l'ordinazione di Costalunga, che poi era stato fatto sacerdote a Rieti. Zenti ha confermato che il sacerdote non ha ancora chiesto la dispensa, e ha annunciato che farà visita alla sua parrocchia giovedì sera.

