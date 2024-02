Montecchia di Crosara. Auto precipita nella scarpata e prende fuoco: morto un uomo, ferita una donna

MONTECCHIA DI CROSARA (VERONA) - Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in serata oggi, 13 febbraio, a Montecchia di Crosara. Nello scontro frontale, avvenuto lungo la S.P. 17 in località Boarie, un'automobile è precipitata nella scarpata che costeggia la strada e ha preso fuoco. Il conducente è morto, mentre la donna alla guida dell'altra macchina è stata trasportata dai sanitari del Suem 118 in codice giallo a Verona, all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco.

Le generalità della vittima non sono ancora state divulgate.