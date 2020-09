Imboscata nel parco al Pony express, picchiato e rapinato da una baby gang

VERONA - Ha ordinato delle pizze e, una volta arrivato il pony express, lo ha picchiato con l'aiuto dei complici e gli ha rubato l'incasso della serata. È successo a Verona, nel quartiere di Borgo Roma. Il gruppo di ragazzini è stato però individuato dai poliziotti in un'indagine che ha impegnato gli agenti delle Volanti per l'intera nottata.



Il primo ad essere individuato - e l'unico a finire in manette - è stato proprio il giovane che, intorno alle 3 di notte, aveva contattato la pizzeria chiedendo di recapitare del cibo nel parco del quartiere. Una volta arrivato sul posto, il pony ha chiamato al telefono il cliente che si è avvicinato insieme ad una ragazza ed ha ritirato l'ordine. La coppia di giovani, non ancora 18enni, ha poi bloccato il motorino del corriere, impedendogli di allontanarsi, ed è stata raggiunta da altri tre ragazzi che, da dietro, hanno afferrato il malcapitato, l'hanno trascinato a terra ed hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni, intimandogli di consegnare il denaro.



L'aggressione si è conclusa con il furto del portafoglio - dunque dell'incasso dell'intera serata - e delle chiavi del motorino del titolare della pizzeria che, prima di essere trasportato in ospedale, è riuscito ad allertare la Polizia. Il 17enne è stato bloccato dagli agenti con ancora in mano il cartone della pizza da poco rubata. Il gip del Tribunale dei Minori di Venezia ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del ragazzo la misura della permanenza in casa, in attesa del processo.



Gli ulteriori elementi raccolti hanno consentito alla Polizia di risalire ai complici: un 18enne e tre 17enni, che sono stati denunciati per rapina aggravata. I ragazzi sono stati trovati in possesso del bottino, che si erano divisi subito dopo la rapina, e dei documenti della vittima.