Madre 44enne muore di polmonite batterica. «Stroncata in pochi giorni»

Una madre di tre figli, Roberta Valgiovio, è morta sabato a Desenzano del Garda, nel bresciano, nel cui ospedale era ricoverata da una decina di giorni. Roberta aveva 44 anni, è stata stroncata da una polmonite di origini batteriche: ulcune complicazioni cardiache hanno reso vana la sua lotta contro la malattia, peggiorata gradualmente fino al decesso avvenuto due giorni fa. La morte di Roberta, sposata col marito Fabio e madre di tre figli, ha sconvolto amici e conoscenti di Montichiari, in provincia di Brescia, dove viveva. Come scrive BresciaToday, sui social sono apparsi diversi messaggi di cordoglio per la sua famiglia, con i tre bambini che resteranno senza la mamma scomparsa così giovane. I funerali si terranno oggi pomeriggio intorno alle 15.15 nel duomo di Montichiari.

Ultimo aggiornamento: 13:22

