Verona. Poliziotti arrestati, arriva la prima dichiarazione di un agente. Gli altri quattro scelgono di non parlare

VERONA - Solo uno dei cinque poliziotti arrestati a Verona per presunte torture ha parlato stamani, nel corso degli interrogatori di garanzia davanti al Gip Livia Magri. Si tratta di Roberto Da Rold, il quale ha sostenuto di aver reagito a una provocazione della persona fermata.

Gli altri agenti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Il Gip di Verona fisserà un incidente probatorio per verbalizzare e fissare le dichiarazioni delle presunte vittime dei pestaggi in questura, che avevano portato a cinque arresti e 17 denunce nei confronti di altrettanti agenti del reparto Volanti. Una richiesta in questo senso è stata avanzata dai sostituti procuratori, Carlo Boranga e Chiara Bisso. L'udienza avverrà con ogni probabilità al termine degli interrogatori di garanzia.