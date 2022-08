Rissa e coltellate nel parcheggio della discoteca, chiuso per 10 giorni il "Piper" alle Torricelle

VERONA - Il questore di Verona, Ivana Petricca, ha disposto la sospensione per 10 giorni dell'attività del locale «Piper», sulle colline delle Torricelle, in seguito all'aggressione risalente alla notte dello scorso 21 agosto, verificatasi presso il parcheggio del locale ai danni di tre giovani colpiti con calci e pugni nel corso di un diverbio nato per futili motivi.

La sospensione riguarda le licenze sia di intrattenimenti danzanti e musicali, sia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con possibilità di proseguire la sola attività di ristorazione. La misura - sottolinea una nota della questura scaligera - mira ad interrompere l'escalation di eventi verificatisi negli ultimi anni che hanno coinvolto in episodi di violenza la discoteca del locale con l'annesso bar e il parcheggio di pertinenza.