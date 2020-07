Immerge i piedi nella fontana di Piazza Venezia, multa da 600 euro per una 25enne

VERONA - Per cercare forse refrigerio dal gran caldo hanno immerso i piedi nella fontana del Tirreno, la vasca d'acqua posta alla base delll'Altare della Patria in piazza Venezia a Roma. Per questo un uomo di 30 anni, bielorusso senza fissa dimora, e una ragazza di 25 anni originaria di Verona, sono stati multati per 600 euro dai carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA