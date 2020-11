Affidato ad una famiglia il piccolo Zeno abbandonato per strada

VERONA - Il piccolo Zeno, il neonato abbandonato per strada a Verona nelle notte fra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, ha una famiglia affidataria. Si tratta di una soluzione temporanea, in attesa che il Tribunale dei Minori di Venezia si pronunci in via definitiva, che ha però consentito, già da qualche giorno, le dimissioni di Zeno dall’ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento dove era rimasto affidato dopo essere stato raccolto dagli agenti delle Volanti abbandonato per strada.

La famiglia affidataria è stata individuata dai Servizi sociali del Comune all’interno dei 60 nuclei familiari che sono attualmente a disposizione del Centro per l’Affido comunale per la presa in cura provvisoria di minori. Gli aggiornamenti sulla vicenda del neonato sono stati illustrati oggi dal sindaco Federico Sboarina e dall’assessore ai Servizi sociali Maria Daniela Maellare.

Ultimo aggiornamento: 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA