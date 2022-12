San Bonifacio. Portava in Polonia un carico di pezzi di ricambio d'auto rubati, fermato il conducente

SAN BONIFACIO - Un camion diretto in Polonia e pieno di pezzi di ricambio di auto rubati è stato fermato dai carabinieri. Ieri pomeriggio, 19 dicembre, i militari dell'Arma hanno controllato un autoarticolato parcheggiato fuori dalla carreggiata, in corrispondenza di una rotatoria, che creava intralcio alla circolazione, in quel momento particolarmente intensa e condizionata da condizioni di bassa visibilità. Il conducente è stato rintracciato dopo pochi minuti in un vicino supermercato. Così i carabinieri hanno chiesto all’uomo di esibire i documenti d’identità, quelli di circolazione dell’autoarticolato, e quelli di trasporto. Ma proprio la lettura di questi ultimi sui quali era indicato che il camion trasportava semplicemente “pallet”, ha fatto insospettire i militari che, dopo aver allertato i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile, hanno dato il via a più approfonditi accertamenti su quanto trasportato.

Aperto il cassone i carabinieri hanno trovato imballati in 6 pallet, vari componenti di automobili. Tra motori, computer di bordo, cofani e avantreni, i militari hanno rintracciato alcuni numeri di matricola che comunicati alle concessionarie automobilistiche di zona hanno permesso di risalire in breve tempo ai numeri di telaio dei mezzi a cui corrispondevano, accertando che quei pezzi di ricambio diretti nell’est Europa erano in realtà quattro automobili, due fuoristrada Volkswagen, una Hyundai ed un’Alfa Romeo Giulia rubate qualche settimana prima in provincia di Milano. Sabato si è svolta l’udienza davanti al Gip del Tribunale scaligero che ha convalidato il fermo ed applicato all’uomo la misura cautelare della custodia in carcere, ritenuto responsabile del reato di riciclaggio.