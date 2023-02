Incidente sulla superstrada Peschiera-Affi: auto si scontrano e finiscono fuori strada. Una si ribalta Foto

PESCHIERA DEL GARDA (VERONA) - Incidente nella serata del primo febbraio sulla superstrada Peschiera-Affi. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate finendo fuori strada, uno dei due mezzi si è cappottato. Tre le persone feirte che sono state trasportate all'ospedale di Peschiera del Garda. I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Bardolino con un mezzo e 5 uomini, hanno operato per mettere in sicurezza le due vetture, una delle quali alimentata a GPL. Sul posto personale Polstrada per le indagini sulla dinamica.