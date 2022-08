Incidente a Peschiera: scontro fra due auto e un Tir. Una vittima e due feriti Foto

PESCHIERA DEL GARDA (VERONA) - Incidente stradale mortale fra due auto e un Tir questa mattina, lunedì 29 agosto 2022, alle 8.40 sulla SR11, via Complanare, a Peschiera. Una vittima e due feriti lievi. A perdere la vita un uomo di 70 anni che era alla guida di una delle due vetture.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Bardolino con 1 mezzo e 5 uomini, hanno lavorato, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, per estrarre dalle lamiere il corpo senza vita del 70enne e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i carabinieri della locale stazione per le indagini sulla dinamica. Le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco si sono concluse alle ore 10.25, mentre sono ancora in atto le verifiche da parte delle forze dell'ordine e la viabilità risulta ancora interrotta.