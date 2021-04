Con la moto contro un'auto: 70enne in gravi condizioni

PESCANTINA - E' in gravissime condizioni il motociclista 70enne che oggi, poco dopo le 15 a Settimo di Pescantina, è finito con la sua moto contro un'automobile. L'incidente è avvenuto in via Volta, all'incrocio con la statale del Brennero e le cause sono al vaglio della Polizia stradale giunta subito sul posto assieme al 118. Il motociclista, che nell'urto è stato catapultato a due metri di distanza, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.