PESCANTINA - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Pescantina, dove una moto si è scontrata con un'automobile. Per cause ancora in corso di accertamento, nello schianto il motociclista ha avuto la peggio ed è morto nonostante i soccorsi dello sanitari del 118, intervenuti sul posto con due ambulanze. Ultimo aggiornamento: 15:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA