VERONS - Un pedone è stato investito e ucciso all'alba di oggi, domenica 22 maggio, in via Bassetti. Le generalità della vittima sono ancora sconosciute come pure la dinamica del grave incidente avvenuto poco dopo le 5,30. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 con un'ambulanza ed un'automedica, assieme alla Polizia municipale.