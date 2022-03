Pastrengo, 6 intossicati nella mensa di un'azienda vitivinicola

PASTRENGO - Sei persone sono finite oggi pomeriggio in ospedale per una sospetta intossicazione nella mensa di un'azienda vitivinicola. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. L'emergenza è scattata poco dopo le 17 in una ditta di via Gardesana a Pastrengo.

Sul posto sono subito giunti i soccorritori del 118 con un'automedica e due ambulanze assieme ai carabinieri. Le persone che si sono sentire male sono state portate 4 in codice verde all'ospedale di Peschiera del Garda e due in codice giallo a quello di Villafranca.