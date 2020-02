Doglie improvvise, corsa in ospedale: il terzo figlio nasce in ambulanza

VERONA - I sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere una donna per un parto precipitoso in casa, a san Floriano, in Valpolicella, nel comune di San Pietro In Cariano. Alla terza gravidanza, con termine previsto a fine febbraio, la donna ha fatto nascere il figlio a bordo dell'ambulanza, assistita da un medico. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Negrar e stanno bene. © RIPRODUZIONE RISERVATA