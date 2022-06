Partorisce in casa, le doglie arrivano prima del previsto: mamma e bambino in ospedale in codice rosso

ZEVIO - Un parto in casa inaspettato, la donna non ha fatto in tempo ad arrivare nemmeno all'auto per andare in ospedale. È accaduto a Zevio oggi, 25 giugno. Una donna incinta del secondo figlio ha cominciato ad avere le doglie prima del previsto e ha chiamato il 118 per ricevere aiuto. Ma il suo bambino aveva fretta. E così lo ha dato alla luce in casa, prima che arrivassero i sanitari del Suem. Trasportati entrambi con codice rosso all'ospedale San Bonifacio di Verona, sono stati subito presi in carico dai medici. A quanto si apprende sono in buone condizioni di salute.