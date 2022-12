Verona adotta la parità dei generi: sì del Consiglio Comunale al femminile in ogni atto ufficiale

VERONA - Un altro passo verso la piena inclusione è stato fatto a Verona, dove il Consiglio comunale ha approvato una mozione che sollecita la giunta del sindaco Damiano Tommasi all'adozione di linee guida per l'utilizzo del genere nel linguaggio amministrativo. Ciò significa che, d'ora in avanti, in ogni documento amministrativo e in ogni comunicazione di carattere ufficiale e istituzionale rivolta alla cittadinanza si potrà usare la declinazione al femminile di qualsiasi carica, se questa carica è rappresentata da una donna. Ad esempio «assessora» anziché «assessore», oppure «le consigliere e i consiglieri» anziché «i consiglieri» quando ci si riferisce a una pluralità che include persone dei due generi.