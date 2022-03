Verona dedica un parco alle vittime del Covid 19: «Morti senza familiari al loro fianco»

VERONA - Verona dedica un parco a tutti i cittadini che, in questi due anni, hanno perso la vita per il virus che ha stravolto il mondo. Il 18 marzo 2020 l'Italia intera era in lockdown e tutti i media trasmettevano le immagini della colonna di mezzi militari che, a Bergamo, trasportava le salme. Solamente nei mesi di novembre e dicembre di quel primo anno di pandemia, Verona registrava un +120% dei decessi. «Cittadini che non ci sono più e che, in tanti casi, se ne sono andati senza i familiari al loro fianco» ha ricordato il sindaco Federico Sboarina. Una ferita difficile da chiudere, ma che la città cerca di lenire con la vita, quella di una nuova area verde, al Saval, in uno dei quartieri più popolosi, assieme ai bambini di una scuola dell'infanzia. Il parco è intitolato alle "Vittime del Covid-19". In memoria dei medici, del personale sanitario e di tutte le vittime. «Oggi è un giorno importante, se è vero che il 31 marzo terminerà lo stato di emergenza, dopo più di due anni, il Coronavirus lascerà un segno indelebile in ognuno di noi. Oggi che nuovi problemi e drammi, tra cui la guerra, rischiano di prendere il sopravvento, noi vogliamo ricordare tutti i veronesi "caduti" per la pandemia. Sono passati solo pochi mesi, ma desideriamo che la memoria di questi due anni, e delle tante battaglie affrontate assieme, resti in eterno. È giusto ripartire ma è anche giusto ricordare, come mi hanno chiesto alcuni parenti e ai quali avevo promesso che avremmo lo avremmo fatto» ha concluso il sindaco Sboarina.