Salvataggio Paluani, tribunale accoglie offerta Agnello (acque minerali): in sicurezza i 100 dipendenti e i 400 stagionali

VERONA - Svolta nel salvataggio della Paluani. Il Tribunale di Verona ha accolto la proposta di aumento di capitale formulata dalla holding di proprietà dell'imprenditore delle acque minerali, Francesco Agnello, che consente di evitare il fallimento dell'azienda veronese. È quanto s'apprende da fonti del settore food & beverage. L'udienza relativa al concordato della Paluani si è svolta il 2 maggio scorso e il giudice delegato, presidente del tribunale fallimentare, Monica Attanasio, a seguito della proposta presentata da Agnello, ha fissato la nuova udienza al prossimo 10 giugno prossimo per la definizione del procedimento per il completamento degli atti.

L'offerta irrevocabile di aumento di capitale consente così alla Paluani, di fatto, di evitare il fallimento mettendo al sicuro l'azienda, i suoi dipendenti (100 fissi oltre i 400 stagionali, oltre all'indotto) ed uno storico marchio italiano. La Paluani registra un passivo di 101 milioni e i commissari straordinari avevano chiesto l'esercizio provvisorio. L'omologa del concordato è fissata per il giugno 2023 e questo, spiegano le stesse fonti, consentirà la piena operatività per la campagna di Natale. Il 'cavaliere bianco', l'imprenditore Agnello, era in trattativa dallo scorso dicembre ed è andata, dunque, a buon fine il 2 maggio. Advisor dell'operazione sono stati Kpmg e lo studio Gianni Origoni e partners di Roma, per la parte finanziaria, Matteo Del Sette per la parte legale.