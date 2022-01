VERONA - Alle 20 di ieri sera, 30 gennaio, squadre dei vigili del fuoco hanno spento un incendio in abitazione. In via Crocette di Sopra, nel comune di Arcole, una palazzina di due piani è andata distrutta da un incendio che ha coinvolto il solaio e il tetto in legno oltre agli arredamenti.

I vigili del fuoco giunti da Verona, Caldiero e Lonigo, con 4 mezzi tra cui un autoscala, sono stati in azione per ore per spegnere i focolai presenti all'interno della struttura.