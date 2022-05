VERONA - È andato a fare l'esame della patente con il cellulare per riprendere la scheda e inviarla a un amico che dall'esterno forniva le risposte. Il candidato è stato sorpreso dall'ispettore della Motorizzazione di Verona e ha ammesso di aver pagato 2.500 euro per l'aiuto a superare l'esame. Le indagini da parte della polizia locale per rintracciare l'organizzatore della truffa sono in corso.