Incendio al 3. piano dell'ospedale: evacuato il personale, nessun ferito Foto

VERONA - I vigili del fuoco di Verona sono stati impegnati oggi 18 marzo con 15 uomini e 6 automezzi per un incendio all'interno del Polo Ospedaliero di Borgo Trento a Verona. Le fiamme si sono sviluppate nel vano tecnico del terzo ed ultimo piano del padiglione che ospita il Centro Formazione, il personale è stato evacuato a causa del fumo e non ci sono stati feriti. L'area interessata non ha pazienti ricoverati.

Alla fine dell'intervento il personale dei Vigili del fuoco è stato sottoposto a decontaminazione sul posto con l'attrezzatura in dotazione al Nucleo Provinciale Nbcr del Comando di Verona.