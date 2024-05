- Dodicida Stati Uniti, Spagna, Francia, Germania, Belgio e Italia sono stati protagonisti di un evento dia Verona. La sessione di formazione, intitolata «Robotica oltre il limite» è stata organizzata da Surgquest, società il cui scopo è di perfezionare le migliori tecniche chirurgiche mininvasive. L'evento è stato trasmesso in diretta su una piattaforma online a una platea di circa 10mila medici che, hanno potuto assistere in diretta al lavoro dei professionisti selezionati. Nell'arco di 12 ore, si sono susseguiti gli interventi di chirurgia mininvasiva robotica, eseguiti dal proprio ospedale, in piena sicurezza per i pazienti, a favore dei molti medici collegati. Il professor Il Alessandro Antonelli, direttore Uoc Urologia e del Dipartimento di Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, e la sua equipe hanno svolto una procedura di asportazione di un tumore renale. In Aoui il settore «storico» del robot in sala operatoria è l'Urologia, che con 386 interventi nel 2023 si conferma il settore principale per esperienza e utilizzo delle piattaforme. Un'attività più che decennale per tutti gli interventi urologici più complessi, riducendo i casi trattati con chirurgia tradizionale, ma anche e soprattutto riducendo i tempi di attesa per i pazienti. Negli ultimi cinque anni c'è stato un incremento del 110%.