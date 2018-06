Schiacciato da una lastra di cemento in cantiere: muore operaio 42enne

VERONA - Grave incidente sul lavoro è avvenuto oggi dopo mezzogiorno in via Valpantena 8 a Verona, nei pressi del vivaio Verde Valle. Per cause in via di accertamento un operaio veronese 42enne, residente a Villafranca di Verona, è rimasto schiacciato sotto una pesante lastra di cemento all'interno del cantiere dei lavori per l'ampliamento della tangenziale est.



Avvisati dal Suem118, i pompieri sono accorsi con due squadre, tra cui un'autogru, per salvare l'operaio. Nel frattempo l'uomo è stato soccorso dai colleghi, che lo hanno estratto e affidato alle cure del personale sanitario, presente con eliambulanza, che purtroppo ne ha dovuto constatare il decesso.

