Operaio muore asfissiato dentro una cisterna: la stava pulendo

VILLAFRANCA - Incidente mortale sul lavoro nel veronese. Un operaio è morto per asfissia durante le operazioni di pulizia di una cisterna a Villafranca, in via Pasubio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 che però hanno potuto constatare solamente il decesso dell'operaio.



Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale di Villafranca e i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera per i rilievi.



