Picchiati e rapinati in Kenia, stavano portando aiuti a una missione

VERONA - Un imprenditore veronese diè rimasto ferito a, in Kenya, in una rapina.Il 63enneera nella capitale con la moglie e altri 5 veronesi - riferisce TeleArena - era fermo in un'autofficina per il guasto alla Jeep su cui viaggiava. All'improvviso un commando armato di pistole ha fatto irruzione, ferendolo, terrorizzati gli altri veronesi testimoni dell'assalto. Il commando ha aggredito chi lavorava nell'officina e ha rubato soldi, passaporti e biglietti aerei dei veronesi. Un bottino ricco, perché il gruppo doveva acquistare elettrodomestici da portare alla missione "", un villaggio nel sud del Kenya.L'aggressione armata è avvenuta sabato, ma Bertelli e gli altri ne hanno dato comunicazione solo ieri sera, al momento del rientro a Venezia.