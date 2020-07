Donna uccisa nel parcheggio delle Terme: schiacciata con l'auto. Interrogato il marito: ieri avevano litigato

Le indagini sono affidate al Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Verona insieme alla compagnia di Peschiera del Garda (Verona). Il magistrato di turno ha già disposto l'autopsia sul corpo della donna. Intanto si stanno visionando le immagini di alcune telecamere della zona.



Il corpo era riverso a terra, accanto alla sua auto, in una pozza di sangue. Il figlio della donna è uno studente universitario di 20 anni. E' stato lui, nella notte, a segnalare la scomparsa della madre. La donna si era separata dal marito un anno fa. Ieri sera a quanto sembra tra i due ci sarebbe stato un litigio.

Ultimo aggiornamento: 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Omicidio nel Veronese: una donna è stata ammazzata con una sprangata in testa. Il cadavere è stato ritrovato questa mattina alle 6.30, mercoledì 8 luglio, nel parcheggio delle Terme di Lazise, da una turista che stava facendo jogging in zona.La donna è, 47 anni, commerciante di Bussolengo. Sarebbe stata uccisa investita con un'auto di proposito che le ha schiacciato la testa.La donna è una commerciante (non casalinga come pareva in un primo momento) originaria e residente amolto conosciuta in città: ha un marito e un figlio che sono stati subito convocati in caserma. Ascoltate anche altre persone vicine all'ambiente familiare.