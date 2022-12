Omicidio di Carol Maltesi, perizia psichiatrica su Davide Fontana

RESCALDINA - Davide Fontana, in 42 enne milanese a processo per l'omicidio di Carol Maltesi, 26 anni, sgozzata e fatta a pezzi nella sua abitazione di Rescaldina (Milano), a gennaio, verrà sottoposto a perizia psichiatrica. Durante l'udienza di oggi, 19 dicembre, in Tribunale a Busto Arsizio (Varese), la Corte D'Assise ha accolto la richiesta del suo avvocato difensore Stefano Paloschi. Sia l'accusa che gli avvocati di parte civile si sono invece opposti. L'incarico verrà conferito ad uno specialista, nominato perito dalla stessa Corte, a gennaio.

Poco prima della brutale fine la donna aveva espresso il desiderio di cercare casa a Verona dove viveva l'ex compagno e il loro figlio.