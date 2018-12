Ricercato per omicidio arrestato dalla polfer in stazione

VERONA - Era ricercato per avere ucciso un uomo e viaggiava in treno in giro per l'Italia. Un 28enne polacco, riconosciuto colpevole di omicidio preterintenzionale di un connazionale durante una rissa, è stato arrestato dalla Polizia ferroviaria alla stazione di Verona Porta Nuova.



Sull'uomo pendeva l'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma. I poliziotti sono intervenuti nell'ambito di un servizio di controlli disposti in 14 stazioni italiane. Nel Compartimento di Polizia Ferroviaria per Verona ed il Trentino Alto Adige complessivamente sono stati impegnati circa 80 operatori, e controllate oltre 200 persone, anche con il ricorso ad unità cinofile e metal detector.

