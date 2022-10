Il veronese Fontana eletto presidente tra le proteste, striscione in aula di deputati del Nordest: «Omofobo e pro Putin»

ROMA - Quando i "contatori" dello scrutinio hanno segnalato che il veronese Lorenzo Fontana ha superato il quorum di voti richiesto per essere eletto presidente della Camera in aula è esploso l'applauso. Solo dei deputati del centrodestra. Sull'altro fronte continuava la proteta sfociata con lo striscione esposto da Alessandro Zan, «padre» del ddl contro l'omofobia: «No a un presidente omofobo pro Putin».

«È stata una protesta pacifica ma molto determinata per dire che non può essere eletto terza carica dello Stato chi ha costruito tutta la sua esistenza politica su parole d'odio è discriminazione, che ha patrocinato quel congresso di Verona che raccolse i peggiori integralisti mondiali. Non può sedere su quello scranno». Così Alessandro Zan del Pd che oggi, 13 ottobre, in apertura di seduta ha esposto uno striscione di protesta sulla candidatura del leghista Lorenzo Fontana. «Un brutto segno che fa il paio con La Russa al Senato. La destra parte con figure di estremiamo politico. Altro che approccio moderato». Che fine fa il ddl Zan? «L'ho ripresentato insieme al matrimonio egualitario e chiederemo sia calendarizzato in quota opposizione». Lo striscione è stato esposto da Zan e da due «matricole» del Pd: Rachele Scarpa è stata eletta in Veneto, mentre Sara Ferrari, trentina: è approdata a Montecitorio dopo 14 anni al Consiglio provinciale di Trento.

Chi è Lorenzo Fontana

Lorenzo Fontana, 42enne veronese, senatore leghista è noto soprattutto per le sue posizioni di estremista di destra e di cattolico integralista. Militante di lungo corso è stato tra il 2018 e 2019 ministro della Famiglia e della Disabilità e poi brevemente agli Affari Europei nel primo governo guidato da Giuseppe Conte: fu proprio in quel periodo che si fece conoscere a livello nazionale per le sue posizioni ultraconservatrici.

Discorso di insediamento, cosa ha detto Fontana

Le parole di Fontana nel discorso di insediamento. «Onorevoli colleghi, è con forte gratuitudine e grande commozione che mi rivolgo per la fiducia, ringrazio chi mi ha votato e chi no. Sarà mio onore dirigere il parlamento». Lo afferma il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo intervento dopo la proclamazione. «La ricchezza dell'Italia è la diversità, valorizzare le autonomie» , ha dichiarato ancora Fontana. «Volevo dedicare un primo saluto al pontefice Francesco che rappresenta un riferimento spirituale per la maggioranza dei cittadini italiani». Così il neoeletto presidente. Applauso dell'Aula. «Il Papa sta svolgendo un'azione diplomatica a favore della pace senza uguali», ha aggiunto.



Un ringraziamento a Umberto Bossi «senza il quale non avrei mai iniziato la mia carriera politica, lo ringrazio personalmente», ha ricordato Fontana.

Le dichiarazioni dopo il voto

Giorgia Meloni

«Faccio, ovviamente, tanti auguri di buon lavoro e congratulazioni al presidente Fontana. Continuiamo a lavorare con la stessa velocità per le altre scadenze che abbiamo di fronte...». Lo ha detto Giorgia Meloni parlando alla Camera.



Matteo Salvini

«Son felice, son felice» per l'elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera. Temeva incidenti di percorso? «Ero tranquillo perché il centrodestra governerà per 5 anni bene. ieri c'è stato un piccolo incidente di percorso nell'anno di 5 anni sarà nullo. Sarà una bella squadra». Così Matteo Salvini, subito dopo l'elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera. «Con Lorenzo siamo cresciuti insieme, da militante per me è un bel riconoscimento». Sulle polemiche, «non è giornata di polemiche, chi conosce Lorenzo lo apprezza. Essere cattolico non è un disvalore, non è un valore aggiunto ma nemmeno un disvalore».