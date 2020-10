Neonato di un mese abbandonato di notte sul ciglio della strada.Trovato da un passante, ora è in ospedale

VERONA - Un bambino di 1 mese è stato trovato abbandonato, questa notte poco dopo la mezzanotte, sul ciglio della strada in via Tevere a Verona. A scorgerlo dei passanti che hanno subito allertato il 118 e la Questura. I soccorritori hanno subito curato il bambino per il quale s temeva un'ipotermia, visto il freddo e la pioggia, e l'hanno quindi trasportato in ambulanza all'ospedale pediatrico di Borgo Trento. Il piccolo, racchiuso nelle sue coperte, era abbandonato all'angolo tra via Tevere e via Chioda. (M.R.)

Ultimo aggiornamento: 08:50

