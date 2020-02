Piccola operata di tumore nell'utero materno

Ultimo aggiornamento: 13:25

VERONA - La piccola Giulia ha solo tre giorni di vita e può considerarsi miracolata. È venuta alla luce che pesava 3 chili e 300 grammi al termine di una gravidanza - come riporta l'Arena - che poteva finire in doppia tragedia per lei e per la mamma. La neonata ha infatti un tumore al collo, una massa di 8 centimetri che le schiaccia e devia la trachea, creandole gravi difficoltà respiratorie.L'intervento chirurgico sulla mamma - all'ospedale delladi Verona dov'è ricoverata - era programmato per lunedì, ma è iniziato il travaglio, e l'operazione è stata fatta con la, con solo la testa e il braccio fuori e il resto del corpicino ancora nell'utero materno.La piccola comunque sta bene e, nei prossimi giorni, subirà un secondo intervento per rimuovere il