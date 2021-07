NEGRAR (VERONA) - Il Veneto batte un colpo al Lotto: nel concorso del 20 luglio, infatti, è arrivata una vincita da 47.500 euro. La giocata vincente, spiega agipronews, è stata effettuata a Negrar, in provincia di Verona, dove la cifra è stata vinta grazie a 3 ambi e un terno. L'ultimo concorso ha distribuito 8,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 653,1 milioni dall'inizio dell'anno.