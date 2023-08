Negrar. Ragazzino di 14 anni travolto e ucciso da un pirata della strada

NEGRAR (VERONA) - Tragedia nella serata di lunedì 31 luglio in provincia di Verona, a Negrar: un ragazzino di 14 anni è stato travolto e ucciso da un'auto pirata. L'incidente è avvenuto intorno alle 23.30, in via San vito, lungo la provinciale 12 dell'Aquilio. Dopo il tremendo schianto l'automobilista è scappato, lasciando il ragazzino a terra. Il giovane, soccorso dal 118, è morto questa mattina in ospedale. Ora è caccia aperta al pirata della strada, le indagini sono seguite dai carabinieri.