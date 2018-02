Incidente fatale: muore travolto e schiacciato dalla propria auto

VERONA - Poco prima delle 8 odierne i Vigili del fuoco di Verona sono intervenuti in via Masetto, nel comune di, per soccorrere un 51enne del luogo rimasto. La persona, estratta dovo aver sollevato l'auto, è stata affidata al personale del Suem118 che purtroppo ne ha constatato il decesso. I rilievi del caso sono affidati alla polizia stradale.