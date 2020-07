Scheletri e oggetti di corredo alla sepoltura: scoperta una necropoli sul Monte Baldo

VERONA - Scoperta una necropoli a San Zeno di Montagna, sul monte Baldo, in provincia di Verona. Ne ha dato notizia su Twitter la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Verona, Rovigo e Vicenza: «Sorpresa durante i lavori di scavo a San Zeno di montagna! Scoperta una necropoli (18 tombe, ma in origine erano di più) con sepolture in lastre di pietra locale intatte». «All'interno della necropoli si conservano gli scheletri degli inumati e forse oggetti di corredo» ha concluso il tweet della Soprintendenza.

