Prima nascita all'ospedale Covid di Villafranca dal 18 marzo: fiocco rosa per Alice

VERONA Fiocco rosa all'ospedale Magalini di Villafranca ( Verona), dove è nata Alice. Si tratta della prima nascita al Magalini dal 18 marzo, giorno della conversione in ospedale Covid, dove a due mesi esatti di distanza, il 18 maggio, è stato riattivato il Punto Nascita. La piccola pesa 2,9 kg ed è in ottima salute. «L'arrivo del primo nato è per noi una grande gioia. Un segnale importante di speranza e di ritorno alla normalità», afferma Marco Torrazzina, direttore di Ostetricia e Ginecologia del Magalini. «In questi giorni, come staff della Pediatria ci si è dedicati tutti, con rinnovata passione, alla ridefinizione dei protocolli e dei percorsi neonatali», spiega Mauro Cinquetti, direttore dell'Uoc Pediatria e Patologia Neonatale. «Poter tornare ad assistere i neonati è bello ed emozionante», aggiunge Elisa Girardi, responsabile della Patologia Neonatale che ha visitato nella notte la piccola Alice. Grande soddisfazione anche per i genitori, con papà Damiano che ha potuto assistere alla nascita in sala parto. Sono contenta di essere riuscita a partorire qui a Villafranca e che la mia bambina sia la prima nata in questa nuova "era" - racconta mamma Elisabetta -. Il Magalini era stata la mia scelta fin dall'inizio, ma a causa della situazione Covid-19 sembrava impossibile. Invece, all'ultimo minuto ci siamo riusciti. Io e la piccola stiamo bene e non posso che ringraziare tutto il personale che ci ha seguito » . © RIPRODUZIONE RISERVATA