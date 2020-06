Paura a malga Dardo: uomo calpestato al torace da una mucca

VERONA - Calpestato da un mucca, finisce in ospedale. Singolare incidente in Alta Lessinia, nella zona di Malga Dardo ad Erbezzo. Oggi, domenica 21 giugno, intorno alle 12 è stato lanciato l'allarme al 118 di Verona per un uomo che è stato calpestato al torace da una mucca. Per soccorrere il ferito è stata inviata un'ambulanza e il personale ha richiesto anche l'intervento di un elicottero da Trento. L'uomo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto, anche i carabinieri per ricostruire l'intera vicenda.

