Con la motozappa nel canale: salvato dal vicino di casa

VERONA - Un uomo di 73 anni che stava annegando in un canale è stato salvato da un vicino di casa. È successo ad Angiari (Verona): l'uomo stava lavorando nel suo terreno ed ha perso il controllo di una moto zappa precipitando in un canale. L'anziano è rimasto incastrato con le gambe sotto il mezzo agricolo, impossibilitato ad uscire dall'acqua, alta più di un metro. In suo aiuto è arrivato un vicino di casa: tenendogli la testa fuori dall'acqua ha consentito al 73enne di respirare, fino all'arrivo dei Vigili del fuoco di Legnago che, utilizzando un argano, hanno sollevato il mezzo agricolo, liberando il malcapitato, poi soccorso dai sanitari.



L'agricoltore non ha subito gravi conseguenze.

