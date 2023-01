Apre Motor Bike Expo con 720 espositori. "Usa village" tra le novità

VERONA - Al via venerdì 27 gennaio alla Fiera di Verona il Motor Bike Expo, il più grande evento italiano, e tra i più importanti in Europa, dedicato ai motociclisti, con migliaia di moto, 720 aziende espositrici provenienti da 35 nazioni, sette padiglioni e cinque aree esterne per un totale di 100 mila metri quadrati e 150 eventi in programma.

Per tre giornate (27-29 gennaio) Motor Bike Expo, alla 15. edizione, presenta a Verona i grandi produttori mondiali, l'arte delle moto custom, esibizioni sportive e spettacolari, accessori, abbigliamento, proposte turistiche e tutte le ultime tendenze e il lifestyle che girano intorno alle due ruote. Tra le novità di questa 15/a edizione, l'area «Usa village», uno spazio internazionale di aziende e preparatori con moto modificate dai più importanti customizer americani, con realizzazioni scenografiche ed entusiasmanti in un mix di tecnologia, abilità artigianale e capacità creativa.