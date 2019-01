Motor Bike Expo, per 4 giorni la Fiera diventa capitale delle due ruote

VERONA - Torna il Motor Bike Expo alla Fiera di Verona, che da giovedì 17 a domenica 20 gennaio diventa nuovamente capitale delle due ruote a motore: il Salone mira a fare del 2019 un'edizione da record, partendo dai numeri dell'edizione dell'anno scorso, quella del decennale: 167mila visitatori, 700 espositori, provenienti da tutto il mondo, distribuiti in 7 padiglioni, per un totale di quasi 80mila metri quadrati di esposizione al coperto, oltre a 21mila metri quadrati di aree esterne dedicati a show ed esibizioni che animarono i 4 giorni di apertura.



«Dopo il test positivo del 2018 - ha detto il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese - è confermata l'articolazione su quattro giornate, aumentano le aree coperte: quest'anno si aggiunge una che accoglierà due piste per esibizioni e prove». Il Salone si rivolge soprattutto agli appassionati 'purì, con un'attenzione in particolare agli atelier artigianali. Le sfide fra i customizzatori e i loro pezzi unici sono da sempre il 'salè del Motor Bike Show. Saranno i contest, i bike show e i premi assegnati da giurie di professionisti e addetti ai lavori a definire l'olimpo delle moto speciali. E per il secondo anno sarà l'Mbe Award, il premio organizzato e assegnato dagli organizzatori, a incoronare la 'reginà della manifestazione. Si confermano anche i due bike show Top 20 di Lowride e Il Ferro dell'Anno. Anche la moda si affaccia a Motor Bike Expo. In programma inoltre tre gala d'eccezione. Spicca la storia della 'Imperialè, una special per Genova costruita dall'officina Cmc Motorcycle di Milano, con il patrocinio di Moto Guzzi e il supporto di diversi marchi di accessori e abbigliamento del mondo moto italiano. Questa cafe racer con carrozzeria tutta di alluminio sarà messa all'asta e i proventi andranno a sostegno dei cittadini genovesi coinvolti dal crollo del Ponte Morandi. La moto sarà presentata al pubblico venerdì 18 alle ore 10.

